VEXAME

O prefeito Allyson Bezerra chegou atrasado à solenidade da CDL com o ministro Rogério Marinho, no momento em que se executava o Hino Nacional e, indiferente ao protocolo, saiu cumprimentando os que estavam à mesa, desrespeitando o momento de patriotismo.

GIRÃO

O deputado federal General Girão estava perfilado e não respondeu à mão estirada do prefeito, que ficou solta no ar. Permaneceu nessa posição até que se concluísse a execução do Hino Nacional.

FÁTIMA

Depois da permanência dos ministros Fábio Faria e Rogério Marinho, a semana política continua com a governadora Fátima Bezerra instalando oficialmente o governo em Mossoró, onde permanecerá até o dia 30 de setembro, data do encerramento das festividades.

NOMES

Especula-se uma relação de nomes com capacidade de enfrentar e vencer a governadora Fátima Bezerra. Mesmo assim, ninguém se define como candidato nem se vislumbra união das oposições com essa finalidade.

VACINAS

Mossoró iniciou a aplicação de dose de reforço contra Covid 19 em idosos de 70 anos ou mais. É a terceira dose, recomendada pelo Ministério da Saúde para os que estão nessa faixa etária e que completaram o esquema vacinal (D1 e D2 ou dose única) há pelo menos seis meses.

ADOLESCENTES

Mossoró também deu início à vacinação de adolescentes com 12 anos ou mais, idade limite estabelecida pela Anvisa. Por outro lado, a Pfizer divulgou que solicitará autorização para iniciar a vacinação em menores de 12 anos de idade.

ETANOL

A partir de primeiro de outubro, as indústrias produtoras do Etanol Hidratado também poderão vender o produto diretamente para os postos de combustíveis instalados no RN, conforme decreto estadual assinado ontem pela governadora Fátima Bezerra.

ORIENTAÇÕES

Não é somente em relação à saúde que o presidente Bolsonaro dá orientações técnicas aos seus ministros. Ontem, declarou haver mostrado ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre como “melhorar ou diminuir” o preço dos combustíveis.

IMPOSTO

O Congresso aprovou, ontem, projeto de lei que autoriza o governo federal a usar a reforma do Imposto de Renda como fonte de recursos para compensar a criação do Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família.

REFORMA

O Congresso Nacional realizará, nesta terça-feira (28/9), a promulgação da Emenda Constitucional nº 11/2021, que altera regras para as eleições. As mudanças terão validade para o próximo pleito, já que foram definidas antes do dia 2 de outubro, data que marca um ano de antecedência da votação.