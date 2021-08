Ana Carla Azevedo é vencedora do Troféu Cultura 2021 pela atuação no “Chuva de Bala no País de Mossoró”

A curraisnovense Ana Carla Azevedo foi vencedora da 16ª edição do Troféu Cultura no domingo (22), na categoria melhor atriz pela sua atuação no espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró.

Ana iniciou suas atividades teatrais ainda na escola, em 2007 montou uma companhia em Currais Novos, sua cidade Natal, e participou do espetáculo “A Padaria” com direção de Joriana Pontes e “Terra de Santana” com direção de Diana Fontes.

Morando em Mossoró há dez anos, tem participado dos principais espetáculos: Oratório de Santa Luzia, Auto da Liberdade e o Chuva de Bala no País de Mossoró. Sobre a premiação, Ana diz que não esperava: “Fiquei impressionada por concorrer com pessoas que considero de peso na cena artística do Estado e mesmo assim ganhar a premiação. Não fiz campanha, não acompanhei o processo.”

Também concorriam ao Prêmio o produtor Mykaell Bandeira, os escritores David de Medeiros Leite e Clauder Arcanjo, e os atores Jeyzon, Dionísio do Apodi e Romero Oliveira em suas respectivas categorias.

Ana Carla Azevedo integra a Cia. Bagana de Teatro, também é poetisa e autora de várias obras. Veja mais sobre a atriz e escritora aqui.

Confira os demais contemplados.