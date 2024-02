Zurich assume operação do Aeroporto de Natal na próxima segunda-feira (19)

A Zurich Airport Brasil vai assumir a operação do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, na próxima segunda-feira (19). O desfecho da primeira relicitação de aeroportos no Brasil vai ocorrer em cerimônia oficial de transferência de responsabilidade operacional.

Na ocasião, a concessionária vai fazer a apresentação de melhorias previstas para o aeroporto já em 2024. O evento vai contar com participação de autoridades como o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Os porta-vozes Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, e Tobias Markert, CEO da Zurich Airport Latin América, também estarão presentes.

A posse da gestão do terminal acontecerá a exatos nove meses após a companhia arrematar a concessão do empreendimento por R$ 323 milhões. A Zurich já opera o Floripa Airport, em Florianópolis/SC, eleito o melhor Aeroporto do Brasil, além de administrar os terminais de Macaé/RJ e Vitória/ES, em contratos de concessão de longo prazo.

Histórico

A Inframérica, que venceu o primeiro leilão de um aeroporto no País em 2011, decidiu entregar a concessão do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, a 30 km de Natal, em 2020 ao alegar prejuízos na ordem de R$ 1,1 bilhão. Isso deu início ao processo de relicitação, o primeiro do Brasil.

O processo, no entanto, ficou sob a análise do Tribunal do Contas da União (TCU) que aguardava o cálculo da indenização à operadora que desistiu da concessão e que alegava ter investido cerca de R$ 700 milhões em obras de infraestrutura. A justificativa para a devolução foi de que enfrentou dificuldades devido à crise econômica que o país atravessou, especialmente no período inicial da concessão, afetando o turismo na região.

A liberação do leilão pelo TCU só ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023 ano e, em 7 de fevereiro, a diretoria da ANAC aprovou, em caráter inédito, o edital de relicitação do ASGA, que aconteceu no dia 19 de maio. O contrato da concessão foi assinado no dia 12 de setembro de 2023.

Em 19 de outubro, a empresa anunciou que estava buscando operador para Sala Vip do Aeroporto. No final de dezembro, o Governo Federal conseguiu fazer o repasse da indenização de R$ 199,74 à Inframérica e, no início de janeiro de 2024, a Zurich também pagou o seu valor correspondente, R$ 323 milhões. No dia 11 de janeiro, o novo contrato de concessão do ASGA entrou em vigor e a formalização da operação foi marcada para 19 de fevereiro.