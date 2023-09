Zona Norte de Natal: Caern realiza parada de abastecimento quarta (06)

A Caern realizará uma parada programada no fornecimento de água da Zona Norte de Natal para realização de manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA Extremoz), das 8h30 às 19h desta quarta-feira (06). As áreas afetadas serão: Jardim Progresso, Redinha, e parcialmente Pajuçara, Lagoa Azul e Potengi. Em Extremoz, a Redinha Nova também terá suspensão no período. Após religado o sistema, o fornecimento de água será regularizado para todas as áreas em até 72 horas, de forma gradativa.