Zenaide pede justiça às vítimas da Covid

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) cobrou a punição dos responsáveis pelas mortes por Covid que poderiam ter sido evitadas no país, caso o governo federal não tivesse adotado uma postura negacionista diante da pandemia. A cobrança foi feita durante a sessão do Senado desta terça-feira (15), dia em que a Casa Legislativa inaugurou, em suas dependências, o Memorial às Vítimas da COVID-19 no Brasil.

A senadora Zenaide foi uma das parlamentares que defendeu a criação do memorial. “Hoje temos 639 mil óbitos por Covid, a maioria de pessoas que não se vacinaram ou só tomaram a primeira dose. O Memorial é uma homenagem às vítimas da pandemia e é também um símbolo do compromisso de não deixar essa tragédia cair no esquecimento. Não vamos desistir de cobrar punição dos culpados pelas mortes evitáveis!”, afirmou a senadora.

A solenidade de inauguração do Memorial contou com a presença de representantes das famílias das vítimas, senadores que integraram a CPI da covid, entre outras autoridades. O monumento é composto por 27 blocos iluminados, representando os mortos por covid nos 26 estados e no Distrito Federal.