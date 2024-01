Zenaide Maia e Styvenson Valentin entre os senadores que mais gastam verba pública com redes sociais

É uma verba parlamentar legal e disponível a qualquer um dos senadores.

Mas o que chama atenção é a mudança do discurso e do modus operandi do senador Styvenson Valentin, principalmente, que foi eleito com o discurso da anti-política e de ser contra todos os privilégios disponíveis à classe política.

Depois de quatro anos de mandato, Valentin mudou e a transformação não é possível ser vista apenas pela transparência das contas públicas, ele mesmo admite em sua justificativa.

MAIS DE 800 MIL EM DIVULGAÇÃO

Uma cota parlamentar extra destinada a “impulsionamento em mídias sociais” somou cerca de R$ 800 mil em despesas com dinheiro público desde a sua criação, em novembro de 2022.

A quantia é usada para ampliar o alcance de publicações dos senadores em redes como Facebook, Instagram e YouTube. Ela fica fora dos limites da verba indenizatória usada para ressarcir os congressistas por itens como hospedagem, locomoção, alimentação e divulgação durante o exercício do cargo, que pode chegar a R$ 11,2 milhões ao ano.

No total, o desembolso extra pode chegar a quase R$ 3 milhões ao ano, caso todos os parlamentares utilizem o valor máximo. No período analisado, 42 senadores recorreram à nova cota.

SENADORES DO RN NO PÓDIO

Quem mais gastou com divulgação parlamentar, impulsionamento e correspondência no ano passado foi a senadora Zenaide Maia (PSD-RN): foram R$ 394,2 mil. Em segundo lugar está o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com R$ 361,1 mil.

Depois, vem Styvenson Valentim (Podemos-RN), com R$ 352,2 mil.

Procurada, a assessoria de Zenaide afirmou que “todos os valores utilizados são recursos legais disponibilizados aos parlamentares pelo Senado Federal e obedecem a critérios estabelecidos pelo próprio Senado, tendo o objetivo de informar a sociedade sobre as ações legislativas e as propostas defendidas pelo mandato [da parlamentar]”.

Já a assessoria de Styvenson declarou que ele não usou a cota parlamentar nos primeiros quatro anos de mandato, o que gerou uma economia aos cofres públicos no período. Depois, entretanto, ele mudou de ideia sobre a utilização da verba.

“Percebi que apesar de serem muitas as ações do nosso mandato, não eram de conhecimento da população do meu Estado, faltou divulgação para dar transparência efetiva. Como senador comprometido com a lisura e a transparência, decidi utilizar as cotas parlamentares para divulgar detalhadamente cada centavo destinado ao RN”, disse Styvenson, em nota.

