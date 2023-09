Zenaide contribui com melhorias para Saúde de Mossoró e tem reconhecimento do prefeito

Em visita ao Oeste Potiguar, especificamente em Mossoró, a senadora Zenaide Maia cumpriu agenda ao lado do prefeito Allyson Bezerra, do deputado estadual Ivanilson, dos secretários municipais e da população, nessa sexta-feira (23). Ana cidade, a parlamentar participou de dois atos de assinaturas para ações que serão realizadas com emendas destinadas do seu mandato.

No início da tarde, Zenaide assinou a ordem de serviço para o início das obras de construção da Unidade Básica de Saúde, no bairro Sumaré, em Mossoró. A unidade receberá o investimento no valor de R$ 1.898.093,76, através de emenda da parlamentar.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destacou a importância da construção da UBS no bairro, o quanto essa obra era esperada pelos moradores e agradeceu o apoio da senadora. “Nessa, que é a unidade de saúde esperada há anos pela população do Cidade Alta, Cidade Jardim, Sumaré e toda essa região, que aguardava uma unidade de saúde de qualidade. Eu quero dizer que estamos aqui ao lado da senadora Zenaide, que acabou de chegar no nosso Estado, e é dela o recurso que garante essa obra, recurso inclusive que já está na conta da prefeitura e a gente está aqui para agradecer a senadora esse olhar diferenciado para a Saúde do nosso município”, declarou o prefeito.

Em sua fala, a senadora lembrou um dos motivos que a fez ter um olhar diferenciado para a saúde do município de Mossoró. “Eu observava as Unidades de Saúde de Mossoró, e vi que eram casas alugadas. Então, eu assumi o compromisso que, enquanto for senadora, irei investir na Saúde da cidade e com essa parceria com a prefeitura eu já destinei emendas para quatro unidades básicas de saúde para cidade, além de 10 postos de saúde para zona rural. Fico muito feliz em está hoje aqui presente na assinadora da ordem de serviço dessa unidade do Sumaré, que irá atender não só esses bairros, mas outros vizinhos”, declarou Zenaide.

No final da tarde, a parlamentar participou da Assinatura do Termo de Fomento da Emenda da Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró – ADVM, na sede da prefeitura. Uma Emenda, no valor de R$ 100 mil reais, foi destinado pelo mandato da senadora para custeio da instituição.

Presentes na ocasião, o prefeito Allyson Bezerra, o deputado estadual, Ivanilson Oliveira, o Secretário de Assistência Social, Erison Natércio e o presidente da ADVM, Francisco Morais.