Zelensky, “o saltimbanco que virou chefe da guerra”, diz imprensa francesa

“Está bem distante o tempo em que o saltimbanco Volodymyr Zelensky encenava esquetes de mau gosto”, resume a revista Le Point, lembrando que o atual chefe de Estado começou nos palcos, contando piadas nas quais simulava tocar um piano com o próprio pênis.

A reportagem explica que foi graças a uma série na televisão, intitulada “Servidor do Povo”, que Zelensky ficou conhecido do grande público. Na produção, ele interpretava um professor de história que, de forma inesperada, se tornou presidente do país. Ninguém podia imaginar que não apenas a história se tornaria realidade, como hoje ele estaria pilotando uma guerra contra o vizinho russo, resume o texto.

Le Point conta como o presidente, de 44 anos, foi eleito em 2019, com mais de 73% dos votos, graças a duas promessas: eliminar a corrupção na Ucrânia e colocar fim na guerra no Donbass, região do leste do país onde combates entre separatistas pró-russos e o exército ucraniano já fizeram mais de 14 mil mortos, em oito anos.

Zelensky fracassou nos dois pontos, avalia a revista, lembrando que apesar de algumas reformas, o país continua sendo parcialmente controlado por oligarcas que misturam seus negócios pessoais com o dinheiro público. Já os acordos de paz de Minsk, que deveriam resolver o conflito no Donbass, emperraram aos poucos, apesar dos esforços de Zelensky.

Mesmo assim, o presidente lutou até o fim para alcançar a paz em seu país. Como em dezembro de 2019, quando ele participou de uma reunião de cúpula em Paris ao lado de Putin, mas também do presidente francês Emmanuel Macron e da chanceler alemã Angela Merkel. Le Point conta como o líder ucraniano foi tratado pelo chefe de Estado russo, que tentava mostrar diante das câmeras a falta de experiência política de Zelensky.

Apesar do desprezo de Putin, o jovem presidente resistiu e recusou o projeto de eleições nos territórios separatistas enquanto os grupos armados estivessem na região. Na época, ela já antecipava o risco de independência de Donetsk e Lugansky e o risco de que Moscou entrasse, graças a esse pleito, no Parlamento ucraniano.

Zelensky levantou em seguida a questão da entrada da Ucrânia na Otan. A declaração, feita em um programa de televisão, em fevereiro de 2021, não agradou Vladimir Putin que, dois meses depois, enviou dezenas de milhares de soldados para a fronteira ucraniana.

Foi nesse momento que Putin assinou um texto de 7 mil palavras afirmando que “os ucranianos e os russos formavam um único povo”. Zelensky, eterno humorista, ironizou dizendo que “um presidente de um país tão grande perde tanto tempo escrevendo um texto tão longo e não encontra um minuto para conversarmos”. E foi além, ressaltando o fato de que Putin traduziu o famoso texto em ucraniano. “Se o presidente da Rússia começa a escrever em ucraniano, estamos no caminho certo”, brinca Zelensky.

Apesar das piadas, o presidente ucraniano tem mostrado pulso firme. A revista L’Obs, que trouxe um perfil do jovem chefe de Estado na semana passada, conta como ele tem conseguido se manter calmo apesar da pressão.

A tal ponto que Emmanuel Macron, a quem Zelensky se compara frequentemente, se disse impressionado pela capacidade diplomática do ucraniano durante os encontros que tiveram. “O palhaço teve que encarnar o malabarista”, resume a L’Obs, lembrando que Vova – diminutivo de Volodymyr – não cedeu nem às provocações da Rússia nem ao pânico que poderia ter surgido com as declarações alarmistas dos Estados Unidos.

RFI