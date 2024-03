Zé Peixeiro anuncia pré candidatura a Prefeitura de Mossoró

Após filiar-se ao Partido Republicanos neste final de semana em Natal, o vereador mossoroense José Domingos Gondim, popularmente conhecido como Zé Peixeiro, confirmou em entrevista, sua pré candidatura a Prefeitura de Mossoró.

No Rio Grande do Norte, o Partido Republicanos é comandado pelo Prefeito de Natal, Álvaro Dias. Nas redes sociais do partido, Zé Peixeiro apareceu ao lado de Aldo Fernandes, presidente do diretório do partido em Mossoró e do vice-presidente Claudionor dos Santos, além do próprio chefe do executivo da capital potiguar.