Wilson Bezerra de Moura: Francisco Trajano da Silva

Da década 1928 frutificou a profissão de odontologia na região mossoroense. O doutor Mauro Mota Soares, por sinal cheguei a conhecê-lo como dentista na Estrada de Ferro em Mossoró. Como dentista ele fez uma conferência apresentada e publicada na Revista Oeste sobre a existência de primeiros profissionais da odontologia social em Mossoró, cujo trabalho agradou a gregos e troianos.

Entre os profissionais Antônio Brasil, em1928, formado pela faculdade de odontologia do distrito federal em 1927, ali estava o doutor Francisco Trajano fazendo a linha costeira de Areia Branca, conhecido mestre Trajano, fazendo a linha costeira de Areia Branca-Recife no transporte de cargas, mercadoria comercializada nessa Região.

Em Areia Branca se casaria com Maria do Vale, esta filha do comerciante e industrial salineiro João Felix da Silva, abastado industrial, o suficiente para radicalizar-se na região areia-branquense.

Depois de concluir estudos básicos em Natal, foi estudar no Rio de Janeiro, onde concluiu os estudos em odontologia, formando-se em cirurgião. Depois tomou novos destinos.

Sucede que o doutor Francisco Trajano tornou-se amigo do chefe geral da Estrada de Ferro, doutor Sabóia. Através dessa amizade passou a morar na cidade de Governador Dix-sept Rosado, antes São Sebastião. Passou a explorar o gesso, passando a constituir uma firma exploradora da matéria, cuja empresa prosperou.

Diante de todas as controvérsias ele teve participação no crescimento da Odontologia, embora por algum tempo.

A participação, a origem e desenvolvimento da profissão odontológica ele teve. Embora não tenha feito sucesso na carreira, foi homem influente no crescimento do progresso social.