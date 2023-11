WhatsApp lança chats por voz para conectar membros de grupo; veja como funciona

O WhatsApp lançou nesta segunda-feira (13) um novo recurso de chats por voz no aplicativo de mensagens.

O recurso tende a ser uma maneira menos incômoda que uma chamada em grupo, que liga para todos os membros. Os chats por voz sinalizam um “balão de notificação” na conversa no qual o usuário toca para entrar.

Dessa forma, só participa quem está disponível. Os contatos que não puderem entrar na chamada não serão surpreendidos com o toque de uma ligação.

Inicialmente, a novidade deve funcionar grupos com 33 membros ou mais. Futuras atualizações do aplicativo devem permitir grupos com menos membros usufruírem da novidade.

O WhatsApp também garante que protege as conversas de voz da mesma forma que as chamadas e mensagens pessoais, com criptografia de ponta a ponta por padrão.

Os controles de chamada aparecem na parte superior da conversa, o que permite ativar rapidamente o som, desligar ou continuar enviando mensagens para o grupo sem ter que sair da conversa