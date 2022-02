WhatsApp da Cosern ultrapassa 2 milhões de atendimentos

Lançado em março de 2020 como mais uma ferramenta para aumentar a experiência digital dos clientes, o WhatsApp Neoenergia Cosern Serviços, disponíveis por meio do número 3215-6001, ultrapassou a marca de dois milhões de atendimentos.

Em um único dia, o serviço chega a atender cerca de 7.500 clientes, em média. “A ferramenta viabiliza um atendimento ainda mais prático, colocando na palma da mão muitos serviços que antes estavam disponíveis apenas nas Lojas de Atendimento”, lembra Marcos César Holanda, gerente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.

Por meio do aplicativo de mensagens, é possível solicitar serviços tais como segunda via de fatura (que já vem acompanhada de uma chave PIX para pagamento), fazer pedido de religação, negociar dívidas, acompanhar processos de micro e mini geração de energia (solar) e informar falta de energia, por exemplo.

Além do WhatsApp, a Neoenergia Cosern oferece teleatendimento, loja virtual, atendimento para clientes fora do RN, por meio do número 0800 283 0800, teleatendimento ouvidoria, SMS, aplicativo disponível para sistemas Andoid e IOS.