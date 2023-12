WhatsApp agora permite enviar mensagem de voz de reprodução única; veja como fazer

O WhatsApp lançou nesta quinta-feira (7) a opção de enviar mensagens de voz de reprodução única, ou seja, a pessoa que receber a gravação poderá escutá-la apenas uma vez. O recurso será liberado gradualmente para todos os usuários nos próximos dias.

A opção de visualização única no WhatsApp já estava disponível para fotos e vídeos desde 2021. Em todos os formatos, ela aumenta a privacidade de quem envia as mensagens porque impede que o conteúdo seja compartilhado pelo aplicativo.

Para enviar um áudio de reprodução única, basta clicar no ícone do microfone e selecionar o ícone de visualização única (1) que será exibido ao lado do desenho de ondas sonoras e do botão de enviar.

É preciso selecionar o ícone de visualização única toda vez que desejar enviar o áudio para ser ouvido somente uma vez.

Segundo o WhatsApp, todos os conteúdos de visualização única são protegidos por criptografia de ponta a ponta, assim como as mensagens no formato tradicional.