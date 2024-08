Wendel Lagartixa segue preso após absolvição na Justiça

O policial reformado Wendel Fagner Cortez, conhecido como Lagartixa, foi absolvido da acusação de porte ilegal de arma de fogo na Bahia, nessa segunda-feira (29). Apesar disso, Wendel tem um mandado de prisão expedido contra ele no Rio Grande do Norte. Isso significa que ele permanecerá preso.

De acordo com defesa de Wendel Lagartixa, os advogados já estão entrando com o pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

Wendel teve prisão preventiva decretada pelo TJRN no dia 11 de julho. A decisão foi da Câmara Criminal do órgão, que deu provimento ao recurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN).

A determinação é baseada na operação Aqueronte, que apura um sêxtuplo homicídio, entre tentados e consumados, que estão com instrução encerrada na vara do Júri em Natal. Entre os crimes, houve um triplo homicídio na Redinha, zona Norte de Natal, em 2022.

A medida foi reforçada após os policiais da Bahia encontrarem uma arma .40 no carro onde ele estava. Dessa forma, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) alegou que Wendel Lagartixa representava risco a sociedade.

O caso

Wendel Lagartixa respondeu ao processo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e fraude processual. O caso foi registrado no dia 10 de maio, em Vitória da Conquista/BA, quando o carro onde ele estava foi parado por policiais rodoviários federais. Dentro do veículo, além do PM reformado, estavam o seu irmão Felipe (motorista) e seu sobrinho Raysandro, juntamente com o amigo sargento Belarmino.

Segundo registro policial, o carro foi parado em Vitória da Conquista, em um posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-116, por volta das 16h do dia 10 de maio. Após a abordagem, os agentes encontraram uma pistola .40, de uso restrito, no banco traseiro do automóvel, embaixo de uma bolsa.

O registro da ocorrência diz que Wendel Lagartixa teria assumido que a pistola era de sua proprieda, mas quando os agentes da PRF afirmaram que o caso seria comunicado ao delegado plantonista, ele passou a afirmar que a arma pertencia ao seu irmão, que conduzia o veículo. Os ocupantes do carro também teriam corroborado com a segunda versão.