Wendel Lagartixa: Julgamento começa nesta quinta-feira

A audiência de julgamento do policial militar reformado Wendel Fagner Cortez de Almeida, mais conhecido como Wendel Lagartixa, está marcada para a tarde desta quinta-feira 11 na Justiça da Bahia. Réu por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e fraude processual, Lagartixa vai prestar depoimento por videoconferência, direto da unidade militar onde está preso, em Salvador. Caso a sentença não saia nesta quinta, a defesa informou que vai solicitar a soltura dele.

“Em via de regra, é a audiência de instrução e julgamento, mas pode ser que o juiz não julgue amanhã. Nós iremos provocar o magistrado, caso ele não sentencie amanhã, para que reveja a situação da liberdade dele [Wendel Lagartixa]. Caso o juiz não dê a sentença amanhã, que coloque ele em liberdade enquanto isso”, afirmou o advogado de defesa, João Antônio Dias.

As testemunhas de acusação e defesa vão participar da audiência de instrução no Fórum João Mangabeira, na Comarca de Vitória da Conquista, cidade onde Wendel Lagartixa foi preso no dia 10 de maio deste ano. Provas produzidas pelas partes também serão apresentadas.

Lagartixa foi preso em abordagem policial com arma ilegal

O ex-policial militar Wendel Lagartixa (PL) foi preso no interior da Bahia, na noite de sexta-feira de 10 de maio, quando estava em um veículo em direção ao Rio Grande do Sul quando foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a abordagem, uma arma foi encontrada no veículo.

Inicialmente, Lagartixa publicou um vídeo no Instagram, afirmando que seu irmão assumiu a posse da arma, que era ilegal. No vídeo, ele também criticou os policiais rodoviários federais e os policiais militares presentes na ocorrência.