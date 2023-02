Walter Alves assume cargo de governador para que Fátima possa cumprir agenda na Europa

Por Agora/RN

A governadora Fátima Bezerra (PT) embarcou na noite deste domingo 26, no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, para cumprir agenda em Portugal com o objetivo de promover o turismo no RN e aumentar o investimento nas energias renováveis. Na ausência de Fátima, o vice-governador Walter Alves assume o comando do Estado até o domingo, 5.

A governadora viaja juntamente ao secretário de desenvolvimento econômico, Jaime Caldo, à secretária de turismo, Ana Costa, e ao coordenador de desenvolvimento Energético da Sedec, Hugo Fonseca. Fátima Bezerra cumpre compromissos administrativos a partir desta segunda-feira 27 e terá uma série de reuniões e audiências até o dia 4 de março.

Durante a agenda econômica, na terça-feira 28, estão previstas reuniões para apresentação do Porto-indústria verde e do Programa Norte-riograndense de Hidrogênio Verde, além de assinatura de memorando de entendimento com a empresa ENERFIN, e reunião para tratar do acordo de cooperação com a EDP Renováveis. Na sexta-feira 3, tem reunião com a empresa Voltália, todas do setor de energias renováveis. O Memorando de Entendimento é o primeiro passo para contratos que serão assinados futuramente, e possui um potencial estratégico, de redução de riscos e de diretrizes, com assessoria jurídica apropriada.

No que diz respeito ao turismo do estado, a governadora e equipe estarão presentes, a partir da quarta-feira 1º, no evento da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, umas das mais importantes feiras de turismo da Europa.

As agendas também serão para lançamento de roteiro turístico para o Litoral Norte, junto com a Operadora Logitravel, empresa integrante do Grupo El Corte Inglês, em campanha de marketing cooperado. Além disso, haverá uma reunião com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR), Marcelo Freixo, que estará no Estande do Brasil da BTL. Também haverá um encontro com autoridades dos Geoparques Portugueses para integração com o Seridó Geoparque Mundial da Unesco, daqui do Rio Grande do Norte. Na quinta-feira 02, Fátima Bezerra se reunirá com a CEO Christine Ourmières, da TAP Air Portugal.

Além das negociações com as empresas do setor energético e de promoção do turismo, também está programada uma visita ao embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, em Lisboa, ainda na quinta-feira 2, com a presença da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) e da Natal Convencion Bureau, fundação que congrega associações do setor turístico com centenas de empresas ligadas ao turismo de eventos.

Energia Renovável

As reuniões para tratar acordo de cooperação e para assinatura de memorando de entendimento com as empresas do setor energético seguem compromisso da governadora em contribuir para o processo de descarbonização da economia do estado e colaborar para a transição energética no RN e no Brasil.

A EDP Renováveis é controlada por um grupo de portugueses e está presente em 28 países, incluindo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, inaugurou, no dia 09 de fevereiro deste ano, 14 parques eólicos nos complexos Boqueirão, Jerusalém e Monte Verde. Os novos parques irão operar em Lajes, Pedra Preta, Monte Avelino e Caiçara do Rio dos Ventos.

A ENERFIN é a subsidiária da empresa espanhola Elecnor (Eletrificaciones del Norte), é uma das principais empresas do mundo na área de engenharia e infraestrutura, com presença em mais de 50 países. Em julho de 2020 iniciaram as operações do Complexo Eólico Ventos de São Fernando, localizado nos munícipios de São Bento e Caiçara do Norte, no RN. O Memorando de Entendimento visa o desenvolvimento de uma planta piloto para produção de hidrogênio verde, amônia verde e energias associadas no estado do Rio Grande do Norte.

A Voltália é especialista em soluções de energia renovável, integrando os movimentos globais de transição energética e ecológica, comprometida em melhorar o meio ambiente global enquanto promove o desenvolvimento local. Atua em 20 países e em três continentes. Em outubro, quando as usinas solares atingiram 100% de operação comercial, a Voltalia alcançou o marco de mais de 1 GW em operação no Rio Grande do Norte.