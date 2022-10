Walter Alves aciona Polícia Federal após sofrer ameaça de morte de ex-vereador de Caicó

Vice-governador eleito na chapa da governadora Fátima Bezerra (PT), Walter Alves (MDB) vai entrar com um pedido na Polícia Federal para que o audio atribuído ao ex-vereador Leleu Fontes, de Caicó, seja investigado. Na fala, o ex-parlamentar faz fortes ameaças ao filho do ex-senador Garibaldi Alves Filho (MDB), dizendo que ele seria “caçado como um rato”.

Segundo a assessoria de comunicação de Walter Alves, os advogados do político já estão preparando a representação que será apresentada na tarde desta quarta-feira (5), na Polícia Federal.

Vale lembrar que a polêmica começou depois que vazou a informação da destituição de Adjuto Dias, filho do prefeito de Natal, Álvaro Dias, da presidência do Diretório Municipal do MDB em Caicó. Por meio de nota, o MDB do Estado, que é presidido por Walter, negou que ele tivesse sido destituído.

Fonte 96FM