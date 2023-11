Vôlei Natal/Desportivo é campeão da Superliga C Feminina

O Vôlei Natal/Desportivo Rio Grande é campeão invicto da etapa Nordeste da Superliga C Feminina. A equipe potiguar venceu a final contra o Ceará Sporting Club por 3 sets a 2 (25/21, 25/22, 23/25, 22/25 e 15/13) na noite desta sexta-feira (10), no Palácio dos Esportes, em Natal. O título foi coroado com a conquista do acesso à Superliga B de 2024.

Em uma final equilibrada e emocionante, as meninas do Vôlei Natal/Desportivo chegaram a abrir dois sets de vantagem, mas cederam o empate para as cearenses. Na decisão do tie-break brilhou a estrela da ponteira Kadja que fez dois pontos de aces garantindo o título da Superliga C. Bastante emocionada, a atleta disse que a conquista foi fruto de muito trabalho.

“Estou nesse projeto desde o início, sempre lutando e para quem trabalha muito a hora sempre vai chegar e hoje a hora chegou”, desabafou Kadja. O presidente do Vôlei Natal/Desportivo, Phillipe Lima, agradeceu a dedicação e empenho das atletas, comissão técnica e o apoio da torcida natalense que lotou o Palácio dos Esportes.

“Essa conquista significa uma trajetória de muita dedicação e empenho de todo o grupo que se dispôs a jogar unido, set a set, jogo a jogo, até que a taça e o acesso estivessem em nossas mãos, além do apoio da torcida, pois com esse projeto conseguimos criar laços com a cidade”, revelou o dirigente que parte para um novo desafio, conseguir patrocínio para viabilizar a participação do time na Superliga B de 2024.

O Vôlei Natal/Desportivo Rio Grande foi campeão atuando com: Sumatra, Jhuly e Duda (levantadoras); Grazi e Thaynara (opostas); Cecília e Larissa (líberos); Kadja, Elayne, Michelly, Lanna e Camila (ponteiras) e Lara, Dani Suco, Camili e Elisa (centrais). A comissão técnica esteve formada com Carlos Eduardo (técnico) e os auxiliares Arthur, Fernando e Dallyane.