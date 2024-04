Vôlei: Bernardinho convoca Douglas para Seleção, e jogador recusa: “Ciclo encerrado”

CNN Brasil

Uma reviravolta curiosa marcou o que seria o retorno do ponteiro Douglas Souza à Seleção Brasileira Masculina de Vôlei depois de três anos. Convocado pelo técnico Bernardinho para treinos visando a Liga das Nações (VNL), ele recusou o chamado.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) chegou a divulgar a lista de convocados com o nome de Douglas, que atualmente joga no Farma Conde/São José. Pouco depois, o jogador foi às redes sociais negar que estaria à disposição da Seleção.

Quero informar que a minha decisão de não voltar para a Seleção já havia sido tomada desde os Jogos Olímpicos de Tóquio e não mudou. Eu já havia informado a CBV desta decisão (…) Meu ciclo com a camisa da seleção já foi encerrado Douglas Souza, jogador de vôlei, nas redes sociais

Aposentadoria da Seleção

Após a campanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, que terminou sem medalhas, Douglas Souza anunciou sua aposentadoria da Seleção.

Na época, ele alegou que a decisão era para priorizar sua saúde mental. Havia uma expectativa de que a volta do treinador Bernardinho tivesse impacto no retorno de Douglas, o que, aparentemente, não ocorreu.

Veja a lista de convocados

Até o momento da publicação desta nota, a CBV ainda não tinha se posicionado sobre a recusa de Douglas. As redes sociais da entidade, inclusive, publicaram, depois da nota do jogador, um vídeo com os convocados no qual o ponteiro aparece.

A lista traz a primeira convocação para os treinos visando a VNL, torneio que será disputado no Rio de Janeiro. A estreia do Brasil está marcada para 21 de maio, contra Cuba, no Maracanãzinho.

Jogadores convocados

Alê Elias – líbero

Arthur Bento – ponteiro

Brasília – levantador

Daniel Muniz – ponteiro

Douglas Souza – ponteiro

Felipe Roque – oposto

Isac – central

Judson – central

Lucão – central

Maique – líbero

Otávio – central

Paulo – ponteiro

