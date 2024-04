Vocalista do Grupo Molejo, Anderson Leonardo, morre no Rio de Janeiro

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, onde estava internado em um hospital particular. Aos 51 anos, o artista tratava desde 2022 um câncer inguinal, um tipo raro de tumor que afeta toda a região da virilha.

Anderson havia sido internado uma primeira vez no fim de fevereiro deste ano, e recebeu alta no dia 19 de março. Porém, ainda no fim de março, precisou voltar ao hospital. No início deste mês ele foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratar de um quadro de insuficiência renal.

Na manhã do dia 22 de abril, Anderson foi transferido novamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em decorrência de uma queda de pressão