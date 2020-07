Vladimir Putin apresenta proposta que proíbe casamento gay na Rússia

O presidente da Rússia Vladimir Putin , apresentou nesta terça-feira, 3, uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No texto, a definição do matrimônio seria restrita à união de um homem e uma mulher.

A proposta está entre as várias emendas constitucionais apresentadas por Putin, que devem ser postas em votação pública em 22 de abril, mas antes disso ela deve obter a aprovação final do parlamento e do Tribunal Constitucional.

No documento de 24 páginas, o presidente também nomeia a Rússia como sucessora da União Soviética. Mas, em contradição com o ateísmo do período comunista, menciona explicitamente a “fé em Deus” dos russos. Também garante a “defesa da verdade histórica” em relação ao papel soviético na Segunda Guerra Mundial, criticado também por perseguições aos judeus e por outros crimes.

No mês passado, Putin afirmou que o país não veria a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo enquanto permanecer no poder. “Enquanto eu for presidente, isso não acontecerá. Haverá um pai e uma mãe”, disse o líder russo, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Em 2013, a Rússia aprovou uma lei que bane a disseminação de “propaganda gay”, com mensagem de legitimação da homossexualidade, para menores de idade. Antes disso, a homossexualidade era oficialmente criminalizada até 1993 e considerada uma doença mental até 1999.

Críticos enxergam nas propostas uma jogada de Putin para manter o poder depois do fim de seu mandato em 2024. Presidente pela quarta vez consecutiva, ele já é a figura dominante na política russa há 20 anos.

