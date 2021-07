Vivaldo requer ao governo que amplie o quadro dos hospitais regionais com angiologista

Atento às questões da saúde pública, o deputado Vivaldo Costa (PSD) está solicitando ao governo estadual, através da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), a inserção de médico angiologista no quadro de pessoal dos hospitais regionais.

“É importante esclarecer que o atendimento clínico do médico angiologista é fundamental para que as doenças vasculares tenham um diagnóstico preciso, antes que se manifestem em estado avançado”, justificou o deputado. Vivaldo acrescentou que o médico angiologista é o profissional responsável pelo tratamento clínico de doenças que acometem os vasos sanguíneos, como artérias e veias, e também os vasos linfáticos.A angiologia atua juntamente com a Cirurgia Vascular, especialidade responsável pelo tratamento cirúrgico das doenças vasculares.

“Assim sendo, se for necessário, o acompanhamento é seguido de um tratamento de controle mais complexo, sob a indicação de um cirurgião vascular. Por isso, diagnosticar precocemente as doenças vasculares otimiza o tratamento e aumenta a possibilidade da eficácia na cura ou administração dessas doenças”, afirmou o deputado, médico por formação.

Ele explicou que o médico angiologista atua juntamente com o cirurgião vascular, já que o procedimento cirúrgico será o método utilizado para o tratamento da maioria das doenças vasculares. “O que o paciente precisa entender é que a união das duas especialidades é essencial para tratar as doenças vasculares”, disse.