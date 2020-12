VIVALDO COSTA SOLICITA QUE PREFEITOS ELEITOS PRIORIZEM A SAÚDE EM 2021

Durante pronunciamento na Sessão Plenária desta terça-feira (29), no horário dos deputados, o parlamentar Vivaldo Costa (PSD) fez um apelo aos prefeitos eleitos no Rio Grande do Norte para que priorizem à Saúde e o combate ao desemprego no Estado.

“O mundo inteiro está envolvido com a pandemia e, no Brasil, não está diferente. Muitas pessoas adoecendo recentemente, devido à segunda onda da Covid-19. Por isso, eu gostaria de dar um conselho aos que se elegeram para 2021: vamos cuidar da Saúde da população, com foco principalmente no enfrentamento à Covid-19. O prefeito eleito não vai ter recursos suficientes para fazer obras, até porque estará limitado pela Lei nº 173, então ele tem que se concentrar mesmo é na Saúde”, explicou Vivaldo.

O deputado lembrou que todas as cidades do RN possuem Postos de Saúde e que o Programa “Mais Médicos” tem condições de dar uma boa assistência básica à população.

“Então eu espero que os prefeitos consertem os erros que existiram nas Unidades Básicas de Saúde, como a mau atendimento, a falta de médicos, dentistas e enfermeiros, enfim, que priorizem realmente a Saúde”, pediu.

De acordo com Vivaldo Costa, outro problema grave é o desemprego, que, segundo ele, já era endêmico no Brasil antes mesmo da pandemia do novo Coronavírus.

“Precisamos que os prefeitos priorizem também o combate ao desemprego. Mas não é empregando as pessoas na prefeitura. Eu aconselho que os gestores municipais capacitem os jovens desempregados, oferecendo cursos de pedreiro, carpinteiro, mecânico, garçom. Para as mulheres, curso de bordadeira, costureira, artesanato. Enfim, que eles proporcionem as condições para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho. Tem que haver uma alternativa para esses cidadãos, porque nunca o nosso povo esteve tão pobre e nunca o problema do desemprego foi tão grave no nosso Rio Grande do Norte e no Brasil”, alertou.

Por fim, o parlamentar resumiu seus conselhos e pedidos aos prefeitos eleitos para 2021 nos municípios do Estado.

“Então essa é a minha sugestão e meu pedido para vocês, futuros prefeitos: vamos melhorar a Saúde. Hoje já existem muitos mecanismos para se prestar assistência médica à população mais pobre, diferentemente da época do Governador Lavoisier Maia, que realizou um grande feito levando um médico para cada município do Estado. Agora é a vez de todos os novos prefeitos do RN e do Brasil darem assistência adequada à população, principalmente contra a Covid-19”, concluiu.