Vivaldo Costa retorna ao legislativo para 10º mandato

Aos 84 anos, o político seridoense Vivaldo Costa (PV), foi empossado para o exercício do décimo mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Junta-se a outro decano da Casa, o deputado José Dias (PSDB), 85 anos, que exerce o décimo mandado ininterruptamente, foi eleito a primeira vez em 1986, enquanto o “papa”, como Vivaldo Costa, gosta de ser chamado, foi eleito deputado estadual a primeira vez em 1975, mas passou por período de interstícios para assumir outros cargos eletivos, como vice-governador e governador do Estado, prefeito de Caicó e deputado federal.

Primeiro suplente da Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PC do B), o médico Vivaldo Costa assumiu a cadeira de deputado estadual, no começo da tarde de quinta-feira (17), em função da renúncia do ex-deputado George Soares, que também foi empossado, na manhã do mesmo dia, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), órgão auxiliar da Assembleia.

A posse do deputado Vivaldo Costa ocorreu no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), com presenças dos Francisco do PT, Divaneide Basílio (PT) e Nelter Queiroz (PSDB), além do prefeito de Caicó, Judas Tadeu dos Santos (PSDB), o conselheiro aposentado do TCE, Tarcísio Costa, irmão de Vivaldo e a quem o conselheiro George Soares substituiu, o diretor geral da Assembleia, ex-deputado Augusto Viveiros, dentre outras autoridades e correligionários políticos do deputado.

O presidente Ezequiel Ferreira destacou a atuação do colega e disse que era uma grande honra para o Legislativo contar com sua vola ao Poder Legislativo? “Vivaldo é um homem que nunca se perdeu no caminho de volta, que tem uma história marcada pelos inúmeros mandatos, notadamente na Assembleia Legislativa. É um homem que usa a política como instrumento de se fazer o bem comum, melhorar a vida do cidadão, essa é a sua marca”.

Para Ezequiel Ferreira, “ter o Papa de volta, só enobrece a Assembleia Legislativa, com a sua história de vida e a sua disposição de ajudar o povo do RN, particularmente o povo de Caicó. Isso só aumenta a responsabilidade de cada deputado”.

Vivaldo relembrou o início da sua vida estudantil e profissional, quando foi auxiliar e sócio da médica Giselda Trigueiro. E o início da vida pública, pelas mãos do então governador do RN, Dinarte Mariz, enfrentando ao falecido ex-deputado e ex-prefeito de Caicó, Manoel Torres, que o derrotou nas eleições municipais de 1972 por uma diferença de 75 votos.

“Quero continuar trabalhando por todo o povo e priorizar mais ainda as questões do Seridó, fortalecendo sua voz aqui na Assembleia Legislativa”, disse Vivaldo Costa, que nas eleições de 2022 havia ficado na primeira suplência com 27.534 votos.

Com 50 anos de vida pública, Vivaldo disse que, no mandato, vai lutar junto ao governo pela implementação de uma política de saúde para o doente mental, objeto de lei de sua autoria na Casa, assim como a recuperação da barragem da Passagem das Traíras, construída em seu governo (1994/1995).

Costa confirmou o que já havia dito nas redes sociais, que pediu voto na Assembleia na escolha de George Soares para conselheiro do TCE, assim como teve o apoio governadora Fátima Bezerra (PT), o prefeito caicoense Dr. Tadeu e o presidente estadual do PP, deputado federal João Maia e o próprio Ezequiel Ferreira: “Contei com apoio de deputados, e da boa vontade de todo mundo, quem me ajudou vai contar comigo em Caicó”.

Costa admite que esse pode ser o último mandato e não disputará as eleições de 2026, deixando o seu espólio político-eleitoral em Caicó e outros municípios seridioenses pra quem ajudou na sua volta ao parlamento estadual: “Já está mais ou menos encomendado, pode ter certeza que cumprirei todos os compromissos assumidos com eles”.