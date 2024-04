VITÓRIA SOBRE O MEDO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

VITÓRIA SOBRE O MEDO

O medo é universal e é uma forma de defesa do desconhecido, do que a alma sente como perigo. Todos, em algum momento da vida, já sentiram medo. Ele aparece quando a mente cansada se sente incapaz de fazer ou realizar algo.

Quando analisamos de forma científica, concluímos que o medo é uma sensação causada pela liberação do hormônio da adrenalina, cujo sinal é a aceleração cardíaca. Em estudos mais aprimorados, a conclusão sobre o medo é que ele é um fator primordial no processo evolutivo da humanidade. De forma que ele é uma resposta do nosso organismo à adversidade, preparado fisicamente ou mentalmente para fuga, ou mesmo uma luta.

Quando buscarmos a religião para compreensão do medo, fica caracterizado que ele é a ausência da confiança no Eterno. E sendo uma barreira espiritual que só pode ser enfrentada pela fé.

Consoante a literatura, há três tipos de medo. 1- Temor natural: preserva do perigo. 2- Temor referencial: para com Deus, com Pais e Autoridades. Preserva do pecado. 3- Temor (medo) escravizador: destrói a pessoa (fobia ou terror). Todos eles podem ser tratados de duas formas: quando necessário, com remédios e orientação médica, e o segundo, mais primordial passo, é a atuação da fé.

Quando não ocorre nenhum destes tratamentos que foram citados, o medo passa a ser destrutivo e se distingue especialmente por: ansiedade excessiva; não ter razão objetiva; não tem base na realidade concreta; O próprio paciente sabe ser absurdo o que sente; provoca uma aflição (ansiedade) desmedida e é seguido pelos seguintes sintomas físicos (falta de ar, suor excessivo, dores, etc.). Por outro lado, o medo gera ansiedade, traumas, complexos e fobias.

Todavia, o mundo atual é dominado pelo medo. A insegurança e a falta de compreensão vêm levando o mundo ao caos denominado pelo isolamento. E o medo, que é invisível, é somente percebido pela perturbação interior. E quando não tratado, torna-se um gigante perigoso e destrutivo.

Eis alguns versículos, que nos trazem segurança e promessa da presença do Eterno em nossa jornada na vida. Vamos fazer uma leitura e meditar cada um deles, com a certeza da presença do Espírito do Senhor, que, certamente, vem nos consolar e guiar nesta estrada.

Promessa nos dias maus – “Nada temas, porque estou contigo, não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus; eu te fortaleço e venho em teu socorro, eu te amparo com minha destra vitoriosa.” (Is 41:10). Visão teológica – Quando o dia da provação vem, é necessária estar intimamente ligado ao Senhor, que é castelo forte e protetor.

O amparo do Senhor – “Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo.” (Sl 22:4). Visão teológica – Mesmo que a caminhada seja cheia de espinhos e de pedra, a esperança está no alvo muito além da visão humana. Por isso, a confiança, mesmo na escuridão do saber, se faz necessário para alcançar o troféu da chegada.

O Deus que não lhe abandona – “O Senhor mesmo marchará diante de ti, e estará contigo, e não te deixará nem te abandonará. Nada temas, e não te amedrontes.” (Dt 31:8).

Visão teológica – Quem acredita, pode ter a certeza de que o Eterno vai à sua frente, aplanado os caminhos e destruído as armadilhas. Acredite!

O livramento dos temores – “Procurei o Senhor e ele me atendeu, livrou-me de todos os temores.” (Sl 33:5).

Visão teológica – O senhor está sempre atento para socorrer o seu servo, no dia que a tempestade do temor chegar.

O meu socorro – “Por isso é que podemos dizer com confiança: O Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem?” (Hb 13:6). Visão teológica – Quando a fé tem seu lugar dentro do coração, a única certeza de que o Senhor é o nosso socorro no dia da angústia.

A quem temerei? – “O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo?” (Sl 26:1)

Visão teológica – A quem temerei, não significa que vou sair desafiando a todos e a tudo. Pelo contrário, devemos ser prudentes e sábios diante dos homens. Todavia, mesmo prudente, jamais devemos deixar de ser forte e firme em nossas decisões.

Não tenhas medo! – “E vós viestes no dia em que vos invoquei e dissestes: ‘Não tenhas medo!’.” (Lm 3:57)

Visão teológica – ‘Não tenhas medo!’ é a ação expressa de um pai amoroso que protege seu filho diante das duras lições que a vida tem. Creia, o Eterno está pronto a lhe socorrer.

O amor contra o medo – “No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor.” (I Jo 4:18)

Visão teológica – aprenda a amar, mesmo que seja ao que lhe persegue, pois o amor é vitorioso e perfeito.

Ficar calmo no dia do medo – “Não vos inquieteis com nada! Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos, em Cristo Jesus.” (Fp 4:6-7)

Visão teológica – A mensagem contida neste versículo é: diante de qualquer coisa, se mantenha calma, ou seja, em qualquer circunstância, não se desespere, ore, clame ao Senhor, medite em sua palavra e com ela nascerá a esperança da vitória. Acredite!

A fé como vitória – “Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: “Mestre, não te importa que pereçamos?”. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: “Silêncio! Cala-te!”. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: “Como sois medrosos! Ainda não tendes fé?”.” (Mc 4:38-40)

Visão teológica – O medo de perecer é natural no ser humano. Porém, quando este toma proporções incalculáveis, nos levando ao desespero e a angústia, é chegado o momento de clamar o salvador.

Não se perturbe – “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize!” (Jo 14:27) Visão teológica – Quando o medo bater o teu coração, o eterno lhe oferece a sua paz. É como caminhar em meio à tempestade, sentido que ela não pode lhe tocar e nem lhe fazer o mal.

Com as reviravoltas do mundo, talvez a vida tenha trazido circunstâncias que aparentemente não têm solução. As quais estão levando ao caos e criando sentimentos de: angústia trazida pela violência, doenças, epidemias, dívidas, desemprego, falta de perspectiva, solidão, problemas com familiares e diversas ameaças.

Portanto, não se sinta fraco por sentir medo, pois o medo é natural, passa a ser doença quando chega aos níveis inesperados chamados de transtorno. No entanto, o eterno restabelece a verdade ao afirmar que ele o fez para ser um vencedor. Todavia, a escolha é pessoal entre seguir e buscar um alvo e parar e se sentar na estrada. Em qualquer circunstância, o Eterno está pronto para te defender. Acredite, a peleja não é sua, mas do Senhor. Creia, creia, creia.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo