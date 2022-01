Visitantes devem apresentar comprovante de vacina para ingressar na Uern

O público externo que visitar as dependências físicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), como os campi e a Reitoria, deve apresentar a comprovação vacinal contra a Covid-19.

A exigência se aplica a pessoas que visitarem a Universidade para participar de atividades como reuniões, audiências, ações de extensão, atendimentos nos ambulatórios e sessões de práticas integrativas.

A comprovação da vacina deve ser realizada através da apresentação de documento oficial obtido nas plataformas RN + Vacina, Conecte SUS ou ferramenta equivalente.

Será necessário apresentar a comprovação de pelo menos duas doses contra a Covid-19.

O ingresso de pessoas com contraindicação da vacina contra a Covid-19 somente acontecerá mediante apresentação de atestado médico, justificando o caso.

De acordo com o chefe de gabinete da Reitoria, Lauro Gurgel, os setores da Universidade já foram informados sobre a medida, amparada por meio das portarias Nº 2301/2021-GP/FUERN e Nº 001/2022 SESAP/SEAD. Cada setor é responsável pela cobrança do passaporte vacinal.