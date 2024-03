Violência Doméstica no RN: Janeiro de 2024 registra pico histórico em concessão de Medidas Protetivas

No total, foram concedidas 5.910 medidas protetivas no Rio Grande do Norte durante o período analisado, contrastando com 703 medidas protetivas não concedidas. Segundo o juiz Fábio Ataíde, coordenador da Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, esses números reforçam a eficácia do sistema judicial na concessão de medidas protetivas em casos de violência doméstica, evidenciando a importância das políticas de proteção às vítimas.