Vinicius Junior depõe em caso de racismo e diz que se sentiu ofendido

Na partida em fevereiro, Vini Jr. foi o grande alvo dos torcedores do Mallorca desde o primeiro minuto de jogo, sendo vaiado a cada momento em que tocava na bola. No primeiro turno do Campeonato Espanhol, o brasileiro trocou farpas em diversos momentos com atletas como o capitão Raíllo, o que o colocou em evidência na partida da semana passada.

Em campo, Vinicius também se tornou alvo dos adversários, sofrendo faltas e reclamando bastante da arbitragem por conta do rodízio para pará-lo. Ele também foi provocado por atletas como o lateral Maffeo e o zagueiro Raíllo, que chegou a oferecer o escudo do Mallorca para que Vini beijasse, de forma irônica.