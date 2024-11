Vini Jr, Messi, Rodri e mais oito são indicados ao prêmio The Best; veja lista

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (28) os indicados ao prêmio The Best, que escolhe os melhores jogadores de futebol do mundo. O atacante Vini Jr., destaque do Real Madrid, representa o Brasil entre os finalistas.

Entre os concorrentes da premiação estão Lionel Messi, do Inter Miami, e Rodri, do Manchester City, eleito melhor do mundo na Bola de Ouro. Toni Kroos, que se aposentou neste ano, também aparece na lista após brilhar pelo Real Madrid e na Eurocopa.

A relação ainda inclui jovens promessas, como Lamine Yamal, e nomes já consagrados, como Haaland e Mbappé. A votação será feita por capitães, técnicos, jornalistas e torcedores.

Veja todos os indicados ao prêmio The Best