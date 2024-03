Vini Jr chora ao falar sobre luta antirracista: “Se fosse só por mim, teria desistido”

O amistoso da Seleção Brasileira contra a Espanha nesta terça-feira 26, no Santiago Bernabéu, em Madri, terá um caráter especial para o atacante Vinicius Júnior.

As equipes se enfrentarão sob o lema “Uma só pele”, uma campanha contra o racismo no futebol, do qual Vini Jr tem sido vítima desde que chegou ao futebol espanhol para defender o Real Madrid.

Nesta segunda 25, na véspera do confronto, o jogador se emocionou ao ser perguntado sobre a importância da luta antirracista em sua carreira.

“No futebol tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e quero fazer com que as pessoas possam melhorar. Que em um futuro bem próximo a gente possa ter bem menos casos de racismo, e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Quero seguir lutando por isso. Se fosse por mim eu já teria desistido, porque ficando dentro de casa ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo, mas às vezes nem sempre é possível. Tenho que me concentrar muito todos os dias…”, disse o atacante, que chorou.

Com informações da CNN Brasil