Vigilante é executado a tiros em Mossoró

Nesta quinta-feira, 25, Mossoró registrou mais um crime de homicídio, totalizando 35 nos quatro primeiros meses de 2024. O crime com características de execução, aconteceu no início da manhã em frente ao Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado (PAM do bairro Bom Jardim).

A vítima foi o servidor público municipal José Holanda Filho, 52 anos, que trabalhava como vigilante no local. De acordo com as primeiras informações prestadas pela Polícia Militar, José Holanda estava em frente ao local de trabalho quando dois homens chegaram em um carro de cor prata, o renderam e atiraram a queima-roupa utilizando escopeta calibre 12 e pistola. Os criminosos fugiram em seguida.

As circunstâncias do crime e a motivação será apurada pela Polícia Civil.