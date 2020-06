Vídeos mostram passo a passo da preparação dos quadrilheiros para apresentações juninas

Este ano não haverá Mossoró Cidade Junina, mas para que as pessoas que estão em isolamento social e todo o público que ama o evento possam relembrar um pouco da festa, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura desenvolveu uma programação on-line, sem custos para o município, com diversas atrações para o público, entre elas, uma série com quatro vídeos mostrando o passo a passo da preparação dos quadrilheiros.

De acordo com o diretor de eventos Deilson Pereira, a ideia surgiu com objetivo de trazer uma recordação das quadrilhas juninas e mostrar partes do processo, desde a preparação à apresentação. “Os vídeos serão gravados no camarim e na sala de ensaio do Teatro Dix-huit Rosado, sem qualquer tipo de aglomeração e cumprindo todos os cuidados necessários”, explicou.

Serão quatro etapas, três gravadas e por último uma live com o grupo musical Regional Incendeia. No dia 5, a partir das 19h, o primeiro vídeo disponibilizado será uma oficina de cabelo e maquiagem junina, com o tema Beleza no Arraiá. Dia 9, o segundo vídeo, com o tema São João nos Traços da Criatividade vai mostrar o processo de composição do figurino dos quadrilheiros. Dia 17 de junho, o coreógrafo e bailarino Abraão Morais vai mostrar o passo a passo de uma coreografia.

A programação dos vídeos será encerrada dia 26, com a live ‘A fogueira não pode apagar’, com o grupo musical junino Regional Incendeia.

Prefeitura de Mossoró