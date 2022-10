Videomapping sobre a vida de Pedro será exibido em 2 de outubro na Basílica do Vaticano

Vatican News

A fachada da Basílica de São Pedro se tornará uma grande tela para contar, com luzes e animações, a história do apóstolo Pedro. Este é o espetáculo que terá início às 20h00 do dia 2 de outubro, na noite de abertura da projeção do videomapping “Follow me. A vida de Pedro”. O evento – explicado no comunicado de imprensa da Basílica Papal de São Pedro e da Fundação Fratelli tutti – será aberto com a saudação do cardeal Mauro Gambetti, vigário geral da Cidade do Vaticano. Andrea Bocelli, convidado especial, participará do evento com uma homenagem musical. O cantor de renome internacional interpretará, entre outras, The First Noël, uma música retirada do seu novo álbum. No palco também estará Flavio Insinna, narrador de videomapping. A apresentação será feita por Milly Carlucci.

Ao longo dos itinerários de “Arte e Fé”

Durante a noite o videomapping será projetado pela primeira vez na fachada da Basílica de São Pedro. O projeto multimídia é uma iniciativa promovida pela Fundação Fratelli tutti, a Fabbrica di San Pietro e a paróquia da mesma Basílica. Em chave artística, será inaugurado um percurso pastoral para acompanhar a visita à Basílica e a peregrinação ao Túmulo de Pedro. A iniciativa representa a primeira etapa dos roteiros “Arte e Fé”. Através de uma sequência de imagens, retiradas dos mais importantes repertórios iconográficos da Basílica e dos Museus do Vaticano, os acontecimentos da vida do Pescador da Galileia serão contados usando uma mistura de novas tecnologias e iconografia sagrada.



Um encontro entre o antigo e o moderno

Para realizar essa história, foram escolhidas ferramentas tecnológicas capazes de potencializar e harmonizar imagens, sons e palavras. Um encontro entre o antigo e o moderno que utiliza tecnologias de produção com efeitos tridimensionais para a valorização de obras-primas de artistas como Rafael, Perugino, Reni e Cavallucci. As exibições serão realizadas de 2 a 16 de outubro. A partir de 3 de outubro, decorrerão todas as noites das 21h00 às 23h00, durarão cerca de 8 minutos e uma contagem regressiva será projetada entre cada história.