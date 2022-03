Videocast PodRealizar estreia no dia 24 março na Nossa TV

A Realize Comunicação, primeira agência de marketing digital formada só por mulheres em todo o Rio Grande do Norte, lança, no dia 24 de março, o videocast PodRealizar. O projeto terá um formato inovador, com muita informação e convidados especiais que abordarão os mais variados assuntos.

A proposta do projeto é abordar temas diversos, de forma leve e descontraída, sem deixar de lado a bandeira levantada pela Realize, que é a de ressaltar o empreendedorismo, especialmente o feminino. No programa, serão apresentadas histórias de mulheres e homens mossoroenses, que são consideradas exemplos de força e persistência.

O PodRealizar será apresentado por Joyce Moura e Rafaela Lúcio, e transmitido toda quinta-feira, na Nossa TV. “Nós que fazemos a Realize Comunicação, primeira agência formada só por mulheres do RN, temos a alegria de estarmos dando início a mais uma forma de darmos voz às mulheres, especialmente”, informou a jornalista Joyce Moura.

“O PodRealizar objetiva falar sobre os mais variados assuntos, com entrevistados das mais diversas áreas, de forma leve, descontraída. A ideia é mostrar para além da pessoa pública que está sendo entrevistada, mas os bastidores também. A família, os desafios, as alegrias, as curiosidades. Vai ser um bate papo. Queremos que nossos entrevistados se sintam em casa”, explica.

Joyce Moura informa que os telespectadores do videocast PodRealizar terão uma identificação com os convidados do programa, que serão escolhidos com base nas suas histórias e vivências. “Tenho certeza que os telespectadores irão adorar pois irão se identificar com nossos entrevistados de alguma forma. E ai, eles poderão interagir através dos canais da realize e assim nós enriqueceremos ainda mais nossas conversas. Então, sintam-se a vontade para mandar sugestões, perguntas e ideias”.

O número disponibilizado para enviar as perguntas será disponibilizado em breve, nas redes sociais da Realize Comunicação.