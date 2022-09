O policial militar reformado Wendel Lagartixa, candidato a deputado estadual pelo PL, falou ao vivo, no Jornal das 6, da 96 fm, sobre o atentado que sofreu no município de Ceará-Mirim, quando fazia uma panfletagem e conversava com adolescentes. Segundo Wendel, o ataque deve ter sido praticado por “essa esquerda sebosa”, conforme ele afirmou durante a entrevista. Veja a entrevista no link acima:

Wendel contou que estava conversando com adolescentes quando quatro “caras apareceram dando tiro nas minhas costas, tentando me matar”. O ex-PM afirmou que os meliantes estavam num carro modelo Tucson, mas havia um Fiesta preto dando cobertura. Os seguranças e alguns PMs que estavam dando apoio revidaram e houve troca de tiros. Um morreu na hora. Outro foi atingido e morreu no caminho para o hospital. “Um a gente já sabe quem é e tem a ficha completa. Inclusive, é foragido”, acrescentou.

O motivo? Segundo Wendel, “com certeza politicagem por parte dessa esquerda maldita, que apoia vagabundo”.