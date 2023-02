[VIDEO] Atentado a bomba contra 1° Batalhão da PM em Natal; Veja momento em que bomba explode

O clima de tensão continua no bairro das Rocas, zona Leste de Natal, com bandidos tentando atingir as forças de segurança da região. Na noite desta sexta-feira (24), um “artefato explosivo” foi jogado dentro do 1º Batalhão da Polícia Militar localizado no bairro. O local foi evacuado e a bomba, classificada como uma “granada industrial”, foi acionada pelo BOPE, sem deixar feridos – veja o vídeo acima, divulgado pelo canal Via Certa Natal:

De acordo com o que já foi divulgado, o atentado contra a PM teria sido praticado por dois homens em uma moto, que passaram e jogaram a bomba dentro do Batalhão. O item, no entanto, foi localizado antes de explodir, facilitando o trabalho da Polícia Militar.

CLIMA DE TENSÃO

Vale lembrar que desde o início da semana, o clima está tenso nas Rocas por causa da morte do suspeito identificado como Riam, que teria envolvimento em diversos crimes, como tráfico de drogas, homicídios e participação em facção criminosa. Ele foi morto na manhã de quarta-feira (22), em confronto com a PM.

No mesmo dia, houve um ataque criminoso com queima de ônibus nas Rocas. A Polícia Militar reforçou a segurança na região para evitar novas ações criminosas. O caso foi destaque no programa Metendo a Colher desta semana. Assista:

Portal 96FM