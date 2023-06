Vidal anuncia que deixará o Flamengo em dezembro: “Não seguirei no Brasil”

– Tenho contrato até dezembro, não continuarei no Brasil. Me encantaria voltar (ao Colo Colo), mas tenho que ver o momento. Quero desfrutar do que me resta de contrato, ganhar os três campeonatos que me restam e depois veremos – afirmou o jogador de 36 anos.

Com 51 jogos, dois gols e dois títulos conquistados com o Flamengo (Copa do Brasil e Libertadores), Vidal disse não concordar com a decisão de ser reserva e prometeu estar em bom nível no amistoso da próxima sexta, contra a República Dominicana.