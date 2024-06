Vida saudável: veja os alimentos mais nutritivos na comida típica nordestina

(crédito: Brenda Rocha Blossom/divulgação istock)

Há o mito de que manter uma alimentação saudável e balanceada é muito caro ou muito inacessível. No entanto, de acordo com o Ministério da Saúde, em seu Guia de Alimentos Regionais Brasileiros, a alimentação saudável está mais perto do que se imagina.

Em um país tropical, altamente agricultor e de fortes matrizes culturais indígenas como o Brasil, é comum que a alimentação básica da população seja composta principalmente de ingredientes nativos e naturais. Segundo o guia publicado pelo Ministério da Saúde, a alimentação balanceada pode ser encontrada dentro dos costumes próprios de um povo e não precisa ser difícil.

Na região Nordeste do país, alimentos altamente consumidos no dia a dia da população, como o cuscuz, a mandioca e a batata-doce, por exemplo, são ricos em fibras e ideais para a construção de uma dieta balanceada. Vegetais e produtos naturais são essenciais para a manutenção da saúde do organismo, e principalmente os populares nas casas brasileiras costumam ter valores acessíveis.

De acordo com a nutricionista Ana Flávia Lima, em entrevista ao Globo Esporte, dar preferência para os alimentos regionais na construção de uma dieta faz com que o plano alimentar tenha ingredientes mais fáceis de encontrar. Consequentemente, a probabilidade de o paciente seguir a dieta em seu cotidiano é ainda maior.

Ainda em entrevista, a profissional cita alguns alimentos regionais do Nordeste que são ideais para uma alimentação saudável. “A batata-doce é um dos melhores alimentos pré-treino para recuperação, é regional, barata, fácil de encontrar. O cuscuz é rico em fibras, com índice glicêmico baixo.”

Como tornar receitas nordestinas tradicionais mais saudáveis?

O baião de dois, prato típico da região, comumente formado por arroz, feijão, carnes e temperos diversos, pode sofrer pequenas alterações para encaixar na dieta, por exemplo. Por conter alimentos básicos da rotina – o famoso “arroz com feijão” –, não é necessário alterar drasticamente a receita, mas algumas trocas podem diminuir o percentual calórico do prato.

O arroz branco, por exemplo, pode ser substituído por arroz integral, rico em fibras. Já para a proteína é possível escolher carnes magras, com baixo índice de gordura. Para os temperos, também é possível optar por ingredientes frescos e naturais, além de adicionar hortaliças e vegetais para compor o prato.

A tapioca, também tipicamente nordestina, se tornou uma aliada das dietas por sua facilidade de preparo, versatilidade e fácil acesso. Para torná-la mais nutritiva, é importante optar por fontes de proteína magras para o recheio e legumes para acompanhar.

É importante lembrar que evitar alimentos ultraprocessados já é um grande passo em direção a uma alimentação saudável e nutritiva. Para a realização de dietas restritivas, é essencial procurar um profissional da área de nutrição que aponte os alimentos e as porções indicadas para cada tipo de organismo.

Para entender um pouco mais sobre o espaço de cada nutriente em um plano alimentar e a importância de uma dieta balanceada, é possível buscar informações em cursos de nutrição EAD ou presenciais, por exemplo, ou cursos gratuitos de instituições renomadas e profissionais de confiança. Atualmente, é fácil encontrar mais informações para manter uma vida saudável, mas é sempre necessário verificar as fontes e realizar acompanhamento médico.