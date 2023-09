Vice-presidência do TJRN abre seleção para o estágio de pós-graduação

TJRN

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte abriu vaga de estágio de pós-graduação em Tecnologia da Informação. Está sendo ofertada uma vaga, havendo classificação para efeito de cadastro de reserva, a fim de suprir eventuais necessidades de substituição ou mesmo para preenchimento de futuras vagas, desde que dentro do prazo de validade do processo seletivo. As inscrições serão realizadas no período de 6 a 15 de setembro de 2023, exclusivamente por intermédio do e-mail: [email protected].