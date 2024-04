Vice-prefeito morre afogado em passeio no Ceará após gravar vídeo anunciando o trajeto: “Não é violento, eu indico”

Por 98FM

O vice-prefeito do município de Paraipaba, no Ceará, morreu afogado no último sábado (27) durante um passeio de caiaque no rio Curu.

O político Garcia da Zabelê, como era conhecido, chegou a publicar vídeos do passeio em tempo real nas redes sociais, inclusive do local onde ocorreu o acidente. Ele afirma que o local “não é violento” e que indicava o passeio.

O passeio teve início às 7 horas da manhã, e o acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã. Garcia, de 40 anos, estava acompanhado de outras duas pessoas, que iam nos seus próprios caiaques.

Eles saíram de um ponto conhecido como Barragem do Córrego do Mato, no rio Curu, em Paraipaba, e tinham como objetivo chegar até o encontro do rio com o mar, já próximo ao município de Paracuru.

Conforme testemunhas, quando os três estavam em um ponto conhecido como passagem molhada do Poço Doce, já próximo do destino final, o caiaque de Garcia virou por causa da força da correnteza e o vice-prefeito foi arrastado para o fundo do rio, onde se afogou.

Populares que acompanhavam a passagem do político no local testemunharam o acidente. Um dos companheiros de Garcia ainda tentou salvá-lo, mas quase se afogou também e precisou ser hospitalizado. O corpo do vice-prefeito foi retirado da água pela população.

Corpo do vice-prefeito foi retirado do rio por moradores da região – Foto: Reprodução

Filmagem nas redes sociais

Garcia chegou a filmar o ponto onde ocorreu o acidente, a passagem molhada do Poço Doce, e publicou em seu perfil no Instagram. “Vamos já já passar por aqui”, escreveu.

Nas imagens publicadas pelo vice-prefeito nas redes sociais, é possível notar que chovia durante o passeio e que o rio estava acima do seu nível normal.

Nos vídeos, ele aparece utilizando colete salva-vidas. “Aqui usamos os equipamentos de segurança, colete, que é para que nós não venhamos a afundar”, destacou.

Veja vídeo: