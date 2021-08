Vereadores defendem em Brasília (DF) novo anel viário para Mossoró

Vereadores de Mossoró participantes da XX Marcha dos Legislativos Municipais, em Brasília (DF), reivindicaram ao ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), nesta quarta-feira (25), um estudo técnico para construção do Anel Viário Sul de Mossoró.

A rodovia começaria próximo à Halliburton (BR-304) e contornaria os bairros Dom Jaime Câmara, Odete Rosado, Alto da Pelonha, Vingt Rosado, aterro sanitário, atravessaria o Rio Mossoró em Passagem de Pedras até reencontrar a BR-304, na saída para Fortaleza (CE).

“Já temos o Anel Viário Norte, que passa em frente à base da Petrobras. A intenção, com o novo trecho, é fechar o círculo rodoviário em volta da cidade”, explica o vereador Gideon Ismaías (Cidadania), líder do movimento pela construção do Anel Viário Sul.

Além dele, compõem a comitiva da Câmara Municipal de Mossoró em Brasília os vereadores Omar Nogueira (Patriotas), Isaac da Casca (DC), Edson Carlos (Cidadania), Lamarque Oliveira (PSC), Paulo Igo (SD) e Larissa Rosado (PSDB).

Agenda cheia

Além de Rogério Marinho, os parlamentares se reuniram com o ministro Fábio Faria (Comunicações) e reiteraram pleito para viabilização de transmissor e antena para veiculação em sinal aberto da TV Câmara Mossoró, que hoje opera no sistema a cabo.

Os vereadores também participaram de reunião com os parlamentares da bancada federal do Rio Grande do Norte, para entrega de pauta de reivindicações da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (Fecam RN) e da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte (Uvern).

“Reunimos necessidades das regiões potiguares e produzimos um mapa à bancada federal, para nortear a destinação de emendas aos municípios”, informa a presidente da Uvern, Larissa Rosado. A XX Marcha dos Legislativos Municipais segue até sexta-feira (27).