Vereadora Larissa visita a reitora Cicília Maia e vice Francisco Dantas

Larissa coloca mandato à disposição na luta em defesa da UERN

A vereadora Larissa Rosado (PSDB) se reuniu no início da tarde desta segunda-feira, 25 com a reitora e o vice-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Cicilia Maia e Francisco Dantas, além do diretor da Desenvolvimento Organizacional da PROGEP, Nestor Duarte.

Larissa, que sempre levantou a bandeira a Uern, reafirmou juntos aos presentes, a disponibilidade de continuar a ser uma voz em defesa da Universidade.

Quando deputada, Larissa participou ativamente de todas às lutas da Instituição, trabalhando pelo verdadeiro reconhecimento e contínuo fortalecimento da Universidade.

“Seja destinando recursos no Orçamento, realizando debates, como o da autonomia financeira tão sonhada e merecida, intermediando audiências, requerimentos, enfim, várias ações parlamentares em prol da nossa Uern e a permanente valorização do servidor”, lembra Larissa reafirmando do compromisso.

Como vereadora da cidade de Mossoró, onde está localizado o campus central da Uern, a parlamentar fez questão de mais uma vez se colocar à disposição da comunidade uerniana.

“Eu fui aluna da Uern e sei a importância da Instituição não só para Mossoró ou o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil. Como agente política tenho obrigação de continuar para o fortalecimento do ensino público, gratuito e de qualidade. Então, nosso mandato na Câmara Municipal está aberto às solicitações, às sugestões e à defesa da pauta da comunidade da Uern”, afirma Larissa.

A reitora Cicilia Maia disse ter convicção que poderia contar com a parlamentar.

“Nós acompanhamos seu esforço em levar as demandas da Uern para a Assembleia e tenho certeza não será diferente em qualquer lugar que você esteja, como é o caso da Câmara de Vereadores. Nós que fazemos a Uern só temos a agradecer e dizer que quando precisarmos, saberemos em que porta bater”, diz.