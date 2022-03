Vereadora Larissa Rosado deixa o PSDB

A vereadora Larissa Rosado divulgou, na manhã de hoje, nota oficial comunicando a sua desfiliação ao Partido da Social-Democracia Brasileira. A vereadora mossoroense recebeu autorização do diretório estadual do partido para que possa se filiar a outra legenda, sem prejuízo para o mandato popular que exercemos na Câmara de Vereadores de Mossoró.

Publicamos abaixo a nota de Larissa Rosado:

Comunicamos ao povo do Rio Grande do Norte, razão do nosso trabalho e de nossos direcionamentos políticos, que requeremos desfiliação do Partido da Social-Democracia Brasileira – PSDB.

A solicitação foi entregue ao diretório estadual, que nos autorizou deixar a sigla, sem prejuízo para o mandato popular que exercemos na Câmara de Vereadores de Mossoró.

Outrossim, informamos que já submetemos requerimento à Justiça Eleitoral. O próximo passo será definir e anunciar o novo rumo partidário, que nos possibilite representar condignamente os anseios do povo potiguar.

Tais providências, entretanto, serão adotadas somente depois de encerrados os procedimentos legais, quando daremos início ao processo de escuta pública, bem como aos amigos e correligionários.

Agradecemos aos companheiros(as) do PSDB, aos Secretariados Nacional e Estadual da Mulher, com quem construímos e defendemos as pautas femininas.

Por fim, o nosso reconhecimento ao presidente Ezequiel Ferreira de Souza, pelo apoio que sempre recebemos durante o período em que atuamos no PSDB.