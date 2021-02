Vereadora Larissa lembra o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil

Comemorado nesta quarta-feira (24), o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, foi lembrado hoje na Câmara Municipal de Mossoró (CMM) pela vereadora Larissa Rosado (PSDB), através de um pronunciamento onde relatou um pouco da história desta grande vitória das mulheres brasileiras.

Se debruçando sobre números, a vereadora citou que no Rio Grande do Norte 22 cidades são administradas por mulheres eleitas prefeitas no ano passado. E em termos de governo estadual, o Rio Grande do Norte é o único administrado por uma mulher no Brasil, a governadora Fátima Bezerra. Entre as capitais do país, apenas Palmas, no Tocantins, tem uma mulher como prefeita.

No ano de 1932, mesmo com o direito ao voto, as mulheres só poderiam exercer essa condição se fossem casadas e ainda precisavam da autorização do marido. Porém, em 1934, veio a conquista definitiva, com o direito ao voto feminino garantido pela Constituição.

No dia 24 de fevereiro de 1932, as mulheres deram mais um passo para a conquista do voto feminino. “Anos antes tivemos a mossoroense professora Celina Guimarães já inscrita como eleitora não só do Brasil, e sim da América Latina, porém os votos do período foram anulados”, lembrou Larissa.

Larissa lembrou ainda da primeira mulher vereadora em Mossoró, a professora Eloisa Leão Viana e aproveitou para lamentar que ao longo da história do legislativo mossoroense apenas 21 mulheres foram vereadoras e apenas duas que chegaram ao cargo de presidente da casa, Maria Lúcia e Izabel Montenegro. “Essas mulheres abriram as portas para que outras mulheres pudessem participar da luta por espaços nos sindicatos e na vida pública, por isso é preciso fazer esse resgate na história”, reforçou.