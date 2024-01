Vereador de 60 anos é preso suspeito de estuprar uma adolescente no interior do RN

Um vereador, de 60 anos, da cidade de Várzea, no interior do Rio Grande do Norte, foi preso nesta quinta-feira (11) pela Polícia Civil de Santo Antônio. Segundo a polícia, ele é investigado pelo crime de estupro. Ele foi preso na cidade de Várzea.

De acordo com a investigação, ele teria violentando sexualmente a vítima diversas vezes. A investigação mostrou, também, que o investigado vinha intimidando a vítima e sua família.

Em razão disso, o mandado de prisão preventiva foi solicitado e expedido pela Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio. O suspeito foi detido, permaneceu em silêncio e foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.