Vereador ameaça invadir Secretaria de Saúde de Natal: “Vou chegar lá e empurrar a porta. Se quiser, chama a polícia”

O vereador Anderson Lopes (Solidariedade) ameaçou nesta quarta-feira (6) invadir a Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS). Em pronunciamento na Câmara Municipal, o parlamentar disse que vai invadir o prédio que abriga a pasta porque o secretário George Antunes vem se recusando, há cerca de um ano, a recebê-lo.

“Já que o senhor não quer marcar uma audiência comigo, eu vou chegar lá e empurrar a porta. Só saio depois que me atender. Se quiser chamar a polícia, que chame, mas eu vou invadir a sala dele e vou entregar o relatório na mão dele para depois ele vir dizer ‘não sabia’”, afirmou o vereador.

O parlamentar conta que vem tentando se encontrar com o secretário há cerca de um ano para relatar problemas na saúde do município. No mesmo pronunciamento, ele denunciou a falta de itens básicos nas unidades de pronto atendimento (UPA) de Pajuçara e Potengi, na Zona Norte.

“Eu estou como vereador e mereço respeito. Não vou lá pedir nada para mim não. Vou pedir para o povo. Desde o ano passado a gente tenta audiência e não consegue. É um homem blindado, homem de ferro. Fica aqui o puxão de orelhas no prefeito também, porque ele tem culpa”, pontua Anderson Lopes.

Procurada, a SMS não respondeu.

Fonte: Portal Grande Ponto