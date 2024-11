“Verão Protegido”: Mossoró terá Dia D de vacinação neste sábado

Neste sábado (30), a Prefeitura de Mossoró realizará um Dia D de vacinação no município durante ações da campanha “Verão Protegido”. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) colocará em funcionamento três pontos de imunização para facilitar o acesso da população às vacinas, em dia alternativo.

A ideia é ampliar os índices de cobertura vacinal, atualizando o esquema de imunização da população. Para isso, é importante que todos participem do movimento, verificando o cartão de vacinas e, se necessário, busquem uma Unidade Básica de Saúde ou ponto extra em funcionamento.

Na ação do “Verão Protegido”, as equipes trabalham na atualização do Calendário Nacional de Imunização, com todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde, de acordo com a disponibilidade de estoque e de acordo com o que é preconizado para cada faixa etária. Contudo, há uma ênfase nas vacinas contra a Covid-19, Influenza e a segunda dose da dengue.

Locais de vacinação:

Das 8h às 16h:

Ø UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel)

Ø UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio)

Das 10h às 18h:

Ø Partage Shopping