Veranico diminui chuvas no final de semana no RN

ASSECOM/RN

O tempo está mais quente nesta última semana de abril, com um final de semana de poucas chuvas no Rio Grande do Norte devido à ocorrência do veranico, fenômeno meteorológico de dias de estiagem (sem chuvas) durante o período chuvoso no Nordeste. O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou os maiores acumulados, das 7h do dia 21/04 às 7h do dia 24/04 foram: Ipueira (Central)14,6 mm, Portalegre (Oeste)8,0 mm, Tibau do Sul (Leste)0,8 mm. Na região Agreste não houve registro de chuvas.

“Estamos passando por um veranico, que é um período que varia entre 5 e 10 dias sem chuvas durante o período chuvoso do Nordeste. Essa condição faz com que ocorra a formação de uma área de alta pressão, bloqueando a formação de chuvas. A temperatura do oceano Atlântico, próximo ao litoral, supera os 29°C, 1°C acima do normal, liberando muita umidade, que está em torno de 80%. Essa umidade está sendo trazida pelo vento para o território e essa condição aumenta a sensação de mais calor nas pessoas”, explicou o meteorologista.

A ocorrência do fenômeno não interfere no acumulado esperado para o período. O sistema de monitoramento registra que até a data de hoje (24) mais de 100 municípios do RN já estão entre as categorias de normal a muito chuvosos. A previsão aponta a volta da ocorrência de chuvas durante a semana no interior do estado e no final de semana no litoral. “A pausa da chuva é interessante para a agricultura que precisa do sol. As chuvas desta semana não serão intensas que possam causar transtornos em infraestruturas”, comentou Bristot.

Temperaturas

Sobre as temperaturas, a previsão é de temperaturas médias dos 22°C, durante as madrugadas e a média entre 30°C e 31°C, durante as tardes, no Litoral. No interior, as mínimas poderão chegar aos 20°C e máximas aos 34°C.

Para os próximos meses, Bristot adianta que deverão ser mais quentes devido a ocorrência do fenômeno El Niño que acontece no oceano Pacífico.

Previsão dia a dia

24/04/23 – segunda-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

25/04/23 – terça-feira – Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas, em todas as regiões.

26/04/23 – quarta-feira – Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas, em todas as regiões.

27/04/23 – quinta-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

28/04/23 – sexta-feira – Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas, em todas as regiões.

29/04/23 – sábado – Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

30/04/23 – domingo – Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas, em todas as regiões.