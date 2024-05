Venda de motos dispara 26% no Brasil; veja quais são os modelos mais econômicos

(crédito: JackF/ divulgação istock)

No cenário de retomada econômica no país, o mercado de motocicletas se destaca como um dos mais promissores segmentos para 2024. Entre janeiro e abril de 2024, foram registradas 602.534 vendas, expressando, assim, o aumento de 26,07%, em comparação ao mesmo período de 2023.

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), abril registra o melhor período de vendas até o momento, com mais de 170.200 unidades emplacadas, representando um aumento de 11,52%, em relação ao mês anterior, março.

Além de ser um meio de transporte mais ágil para driblar o trânsito, as motos são uma alternativa para economizar com gastos de combustível. Com a previsão de ser a protagonista do setor automotivo em 2024, saiba quais são os modelos mais econômicos de motocicletas disponíveis no Brasil.

Honda Pop 110i

O modelo mais barato da Honda foi lançado com objetivos claros: ser barata, econômica, resistente e confortável, vendida a partir de R$ 9.370, podendo ser encontrada por um custo-benefício ainda maior em um leilão de motos online. Com baixo custo de manutenção, acabamento simples e sistema combinado nas duas rodas, a Pop 110i garante máximo rendimento com menor consumo de combustível, rodando até 59 km com um litro de gasolina.

Honda Biz 125

A Honda Biz 125 é campeã de vendas entre o público feminino, que representa 70% dos compradores. O câmbio rotativo e a embreagem semiautomática facilitam pilotar, e outro benefício é a economia de combustível do motor flex, que contribui para o sucesso do modelo. Com um tanque com capacidade para 5,1 litros, a motocicleta faz até 53,3 km/litro de gasolina ou 39,1 km/litro de etanol.

Shineray Phoenix S EFI

Com o preço sugerido de R$ 8.290, a Shineray Phoenix S EFI oferece uma alternativa acessível e eficiente para os consumidores, com consumo médio de 48 km/litro de gasolina. O modelo conta com suspensões convencionais, iluminação completa em LED, cavalete central e porta-objetos, e seu peso e sua altura em relação ao solo proporcionam conforto ao piloto.

Haojue Nex 115

O modelo da Suzuki foi criado para andar nas cidades, com posição de pilotagem ergonômica e rodas maiores, que garantem conforto ao piloto. A Haojue Nex 155 possui embreagem semiautomática, quatro marchas e promete rodar 45 km/litro de gasolina, se tornando mais uma opção acessível e econômica.