Venda de ingressos para América x Corinthians pela Copa do Brasil é retomada

A venda de ingressos para o duelo entre o América de Natal e o Corinthians (SP) pela terceira fase da Copa do Brasil, a ser realizado na próxima quarta-feira, 1º de maio, a partir das 20h, na Arena das Dunas, foi retomada.

A comercialização já havia sido iniciada em na manhã da segunda-feira 22, mas foi suspensa no começo da tarde do mesmo dia, por indefinição do horário da partida. Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe alvirrubra justificou a suspensão da partida América x Corinthians afirmando que o horário do jogo, a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), poderia sofrer alterações, o que impossibilitava a venda dos tickets.

Ingressos:

Os ingressos estão sendo vendidos até a quarta-feira, 01/05, no Setor de arquibancadas Leste pelo por R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia); e nos demais setores (Norte, Noroeste, Sul e Sudoeste) pelo valor de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Para as cadeiras Premium (zona mista), serve a mesma dinâmica de precificação das arquibancadas, com alteração apenas nos valores: até o dia 1º, os preços são: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia).

Também estão sendo vendidos camarotes, que são comercializados exclusivamente através do telefone (84) 3673-6811.